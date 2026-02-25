A Parma aumenta il numero delle imprese giovanili | nel 2025 in crescita dell' 1.2%

Le realtà attive under 35 sono salite a 2.781, con un incremento di 33 unità rispetto al 2024. La maggiore presenza (24,9%) nei servizi alle imprese e nel commercio (21,2%) Il 2025 si è chiuso con un incremento dell’1,2% del numero delle imprese giovanili attive in provincia di Parma, salite così a 2.781; tradotto in altri termini, l’incremento percentuale sancisce la presenza di 33 imprese under 35 in più rispetto al 2024. Le analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia sui dati forniti da Infocamere evidenziano, in tema di distribuzione settoriale, che la più elevata presenza di imprese giovanili riguarda i servizi alle imprese, con 692 unità e un’incidenza sul totale delle imprese under 35 pari al 24,9%, seguiti dal commercio (589 unità, con una quota del 21,2%) e dalle costruzioni (402 e 14,5%). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

