A Nardò la giornata internazionale della donna | tra memoria contadina e nuovi immaginari

Da lecceprima.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump NARDO (LE) – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Armonia" di Nardò promuove un incontro di riflessione e celebrazione dal titolo: "Cultura e Donna: Territori, Tradizioni, Immaginari". L’appuntamento è fissato per domani, sabato 7 marzo alle ore 10:00, nella suggestiva cornice del Museo della Civiltà Contadina e delle Tradizioni Popolari (Piazza Diaz, Nardò). L'iniziativa nasce dalla volontà di esplorare il legame profondo tra la figura femminile e l'identità del territorio neretino. L'evento vede la partecipazione e il supporto di importanti realtà del tessuto sociale e culturale locale: la Soc. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Castiglion Fiorentino celebra la Giornata internazionale della donna: due appuntamenti tra scuola, istituzioni e impresaArezzo, 28 febbraio 2026 – Castiglion Fiorentino celebra la Giornata internazionale della donna: due appuntamenti tra scuola, istituzioni e impresa.

Trianon Viviani, un musical per la Giornata della donna: debutta “Camicette bianche” tra memoria, migrazioni e dirittiIl Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana partecipa alla Giornata internazionale della Donna con uno spettacolo che unisce musica,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Nardò la giornata internazionale....

Temi più discussi: Giornata nazionale del paesaggio 2026: a confronto sul tema dal 7 al 15 marzo con una mostra, un convegno e un volume a Lecce e Nardò – Provincia di Lecce; Tabellino partita Nardò vs FBC Gravina; Fidelis Andria, a Nardò per ritrovare i punti in trasferta; Musica e talento donna: le Cotiras incantano il teatro comunale di Nardò.

A Nardò la giornata internazionale della donna: tra memoria contadina e nuovi immaginariNARDO (LE) – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo Armonia di Nardò promuove un incontro di riflessione e celebrazione dal titolo: ... lecceprima.it

Milano Cortina, Fiamma olimpica oggi in Salento per la 23/a tappaParte da Nardò la 23/a giornata del viaggio della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Il percorso prevede passaggi anche da Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, fino all'arrivo a Lecce dove ... ansa.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.