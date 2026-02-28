Castiglion Fiorentino celebra la Giornata internazionale della donna | due appuntamenti tra scuola istituzioni e impresa

A Castiglion Fiorentino si svolgono due eventi in occasione della Giornata internazionale della donna, coinvolgendo scuole, istituzioni e imprese locali. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede incontri e iniziative dedicate alla ricorrenza. La giornata si articola in attività promosse da enti pubblici e privati, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla figura femminile.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – . Dalla scuola alla città: il 7 marzo alle 9:30 al Liceo "G. da Castiglione" focus sul linguaggio di genere, l'8 marzo alle 10.30 sotto le Logge del Municipio dialogo con protagoniste del mondo istituzionale e imprenditoriale. Castiglion Fiorentino rinnova il proprio impegno sui temi delle pari opportunità, dell'inclusione e della valorizzazione del ruolo delle donne nella società, celebrando la Giornata internazionale della donna con due iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, rivolte rispettivamente al mondo della scuola e all'intera cittadinanza.