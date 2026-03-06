A Milano, si tiene l’evento “La Carne dell’Eredità” presso la Libreria Bocca, dove viene presentato il libro con lo stesso titolo. Alla cerimonia partecipano Melanie Francesca e diverse personalità del panorama culturale e intellettuale italiano. L’evento si svolge con una conferenza pubblica e una sessione di autografi, attirando un pubblico interessato alle tematiche trattate nel libro.

A Milano arriva "La Carne dell'Eredità", evento da non perdere. La presentazione del libro "La Carne dell'Eredità" alla Libreria Bocca di Milano accende l'attenzione su Melanie Francesca e riunisce personalità del mondo culturale e intellettuale italiano. Un appuntamento culturale nel cuore di Milano. Milano si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento letterario nel cuore della città. Lunedì 9 marzo alle ore 18.30, la storica Libreria Bocca, situata in Galleria Vittorio Emanuele II 12, ospiterà la presentazione del libro "La Carne dell'Eredità" di Melanie Francesca. La libreria rappresenta da oltre due secoli uno dei luoghi simbolo della cultura milanese e continua ad attirare autori, intellettuali e lettori che desiderano confrontarsi su letteratura, filosofia e attualità.

