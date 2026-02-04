A due giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali 2026, la domanda sulla prontezza della Lombardia resta senza risposta. Marco Riva, presidente di Mola, ribadisce che l’evento sarà un successo e invita a seguire le gare che promettono grandi emozioni. La regione si prepara a vivere un momento storico, con gli atleti che già fanno sognare il pubblico.

Mola Presidente Marco Riva, un anno fa le chiedevamo se saremmo stati pronti per i Giochi invernali. Ora, a due giorni dal via, il quesito non ammette il condizionale: la Lombardia è pronta per un grande evento come le Olimpiadi 2026? "Necessariamente deve essere pronta. Siamo andati di corsa, come hanno detto Malagò, Abodi e tutte le persone coinvolte, si è dovuto accelerare. Ma ormai siamo alle porte. Adesso comincia la parte più bella, con le gare, e sarà necesssario il coinvolgimento di tutti perché questa esperienza olimpica e paralimpica deve essere unica per gli atleti. Aggiungiamo poi che la neve è arrivata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La scommessa di Marco Riva. "Evento unico, Milano si emozionerà. I nostri atleti ci daranno grandi gioie. E vi consiglio le gare da non perdere»

Approfondimenti su Milano Giochi

A Milano, febbraio si presenta ricco di esposizioni da non perdere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Giochi

Argomenti discussi: Lavoro, contrattazione e sviluppo; Vent'anni di Rolli fra i siti Unesco. E ora la scommessa Staglieno; Neogranìa, la farina etica che vuole salvare il mondo; Includo, la scommessa di Asti sui giovani: un progetto contro marginalità e fragilità.

Marco Brescianini, la scommessa della Fiorentina sulla salvezza. 4 punti in 7 giorniMarco Brescianini non è uno dei simboli della rinascita viola, ma lavora per diventarlo. Perché da quando è arrivato la Fiorentina ha raccolto ben quattro punti, uno con il Milan e l'altro con il ... m.tuttomercatoweb.com

Dal 6 al 22 febbraio 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo ospiteranno i XXV Giochi Olimpici Invernali. In un’intervista, Marco Riva, presidente del CONI Lombardia: i Giochi possono aiutare i giovani ad avvicinarsi agli sport invernali, x.com

I XXV Giochi Olimpici Invernali si terranno a #Milano e Cortina d'Ampezzo dal 6 al 22 febbraio 2026. In vista dei Giochi, Marco Riva , Presidente del CONI Comitato Regionale Lombardia, ha rilasciato un'intervista al Quotidiano del Popolo Online, auspicando c - facebook.com facebook