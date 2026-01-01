Nella carne di Szalay | il paradosso dell’evento editoriale dell’anno

“Nella carne” di Szalay, vincitore del Booker Prize e riconosciuto come il miglior romanzo del 2025, rappresenta senza dubbio un evento editoriale di rilievo. Tuttavia, al suo interno si cela un paradosso che invita alla riflessione: tra le sue pagine si percepisce un sospetto che mette in discussione le aspettative e la reale portata dell’opera. Un libro che merita di essere analizzato con attenzione e senza pregiudizi.

A leggere Nella carne, vincitore del Booker Prize e salutato come il miglior romanzo del 2025, viene un censurabile sospetto. Ovvero che il romanzo del canadese-ungherese David Szalay lo si stia celebrando più per il prestigio che si porta addosso che per ciò che lascia dentro al lettore. È l’ evento editoriale dell’anno, che sembra confezionato per esserlo: un libro che vince uno dei premi internazionali più importanti ma che, per stare al titolo, non entra “nella carne” di chi lo legge. Parla di corpi, descritti come veicoli di una sessualità che risponde più al bisogno che al desiderio. Ma lo fa come certi ristoranti stellati descrivono i piatti nel menu: tutto è lì sulla carta, preciso e raffinato, ma all’assaggio difettano di sapore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

