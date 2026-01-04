Nella notte di Capodanno, via Almerici è stata teatro di atti vandalici, con la rottura di vetrine e la comparsa di scritte sui negozi sfitti. Dopo i danni ai vasi e alle vetrate, si segnalano ulteriori atti di preprocessing contro le proprietà commerciali della zona. La situazione evidenzia una crescente problematica di sicurezza e rispetto del patrimonio urbano.

Vetrina spaccata nella notte di Capodanno, calci al vetro e una firma che torna: via Almerici nel mirino dei vandali. È l’ennesimo episodio di una scia di danneggiamenti che sta facendo alzare la guardia ai commercianti del centro storico. A raccontare quanto accaduto è Michele Mainoldi, nipote della titolare del negozio di strumenti musicali Fabbrini, storico esercizio affacciato proprio su via Almerici, di fronte al Conservatorio. È la notte di Capodanno, attorno all’una e mezza. Le strade sono ancora animate, ma davanti alla vetrina succede altro. "Dalle telecamere interne si vede chiaramente – racconta Mainoldi –: un ragazzo prende un vaso ornamentale, lo scaglia contro il vetro e poi lo colpisce a calci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Almerici, vandali all’attacco. Dopo i vasi contro le vetrine anche le scritte sui negozi sfitti

