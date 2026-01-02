Strisce verdi su ottanta negozi sfitti Blitz dimostrativo di Freak of nature

Nel centro di Ancona, otto boutique su ottanta risultano vuote, evidenziando un problema silenzioso e diffuso. Le strisce verdi, simili a festoni, segnalano questa situazione e sono state al centro di un blitz dimostrativo di Freak of Nature. Un gesto che mira a portare attenzione alla crisi degli esercizi commerciali inattivi, sottolineando la necessità di interventi per rilanciare il tessuto urbano e commerciale della città.

Sembrano festoni natalizi, in realtà segnalano il peso di un’emergenza silenziosa e latente. Il centro di Ancona invaso da segni distintivi della protesta per i locali sfitti. Dopo Senigallia anche il capoluogo dorico è stato letteralmente invaso. La firma dell’autore è Freak of Nature, artista che marchia gli edifici abbandonati, nello specifico, locali centrali di Ancona vuoti e abbandonati da tempo, ma anche chiusi da poco tempo. Il gruppo che ha effettuato questo blitz parla di 80 negozi sfitti e dunque ‘griffati’ di verde e noi a Capodanno abbiamo fatto un lungo e certosino sopralluogo proprio in centro ritrovando il grosso delle segnalazioni effettuate da Freak of Nature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

