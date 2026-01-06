Un grosso incendio distrugge il tetto di un' abitazione l' intervento dei vigili del fuoco

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, un incendio ha interessato un'abitazione in Strada Bassa Nuova a Parma, causando la completa distruzione del tetto. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha prevenuto ulteriori danni e garantito la sicurezza degli abitanti. La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento.

Un grosso incendio, scoppiato nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, ha distrutto il tetto di un'abitazione al civico 37 in Strada Bassa Nuova a Parma, al civico 37.L'allarme è scattato verso mezzanotte, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Tre squadre sono partite dalla caserma di.

