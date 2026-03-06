A Colmar gemellaggio e lavoro Posti estivi negli uffici comunali

A Colmar si concentrano le attività di gemellaggio e collaborazione con il Comune di Lucca, con nuove opportunità rivolte principalmente ai giovani del territorio. In questa fase si stanno rafforzando i progetti di scambio e cooperazione, mentre negli uffici comunali sono stati allestiti posti “estivi” dedicati a tali iniziative. Le iniziative sono in corso di implementazione e coinvolgono diverse aree amministrative.

Proseguono e si rafforzano le attività legate ai gemellaggi internazionali del Comune di Lucca, con nuove opportunità dedicate in particolare ai giovani del territorio. Nell'ambito del rapporto di amicizia e collaborazione con la città francese di Colmar, per l'estate 2026 viene offerta agli studenti maggiorenni la possibilità di svolgere un' esperienza lavorativa retribuita della durata di un mese negli uffici comunali della città alsaziana. L'iniziativa riguarda i mesi di luglio e agosto 2026 e prevede un impiego full time all'interno di diverse strutture comunali, tra cui musei, uffici turistici e la piscina comunale. Si tratta di un'occasione concreta per fare esperienza in un contesto internazionale, migliorare la conoscenza della lingua francese e vivere da vicino la realtà amministrativa e culturale di una città europea.