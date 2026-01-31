Ok ai lavori negli uffici comunali Due milioni e mezzo via al progetto

Il Comune di Macerata ha dato il via ai lavori di ristrutturazione degli uffici comunali di viale Trieste, nell’ex distretto militare. Con due milioni e mezzo di euro, parte il progetto per migliorare la resistenza sismica dell’edificio. I lavori sono stati approvati e presto inizieranno, portando una svolta concreta alla sede comunale.

Al via la progettazione per il miglioramento sismico degli uffici comunali di viale Trieste, ex distretto militare, a Macerata. Un intervento complessivo di 2.650.000 euro, "che consentirà di contrastare le vulnerabilità dell'edificio, riqualificare le facciate e rendere più efficiente la struttura a livello energetico, per renderla quindi più bella, sicura e funzionale", spiega il commissario Guido Castelli. "L'avvio delle progettazioni – ha aggiunto - è il primo passo concreto per trasformare le risorse disponibili in interventi capaci di incidere davvero sulla vita delle comunità". Interviene anche il sindaco Sandro Parcaroli (nella foto): "Queste risorse rappresentano non solo un investimento concreto sulla sicurezza degli edifici, ma anche un segnale di attenzione e responsabilità verso i cittadini e il futuro del territorio.

