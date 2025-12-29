' Irresponsabili' da Emergency e Ogilvy campagna per chi si fa sentire contro la guerra
Emergency e Ogilvy presentano “Irresponsabili”, una campagna dedicata a sensibilizzare sull’importanza di ascoltare, rispettare e promuovere la pace. Attraverso questa iniziativa, si invita a riflettere sul ruolo di ciascuno nel contrastare la guerra e nel favorire un dialogo costruttivo. L’obiettivo è incoraggiare un impegno collettivo, promuovendo un comportamento responsabile e consapevole nel rispetto dei principi fondamentali di convivenza.
Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Emergency, in collaborazione con Ogilvy lancia “Irresponsabili”, una campagna per inaugurare il 2026 nel segno della partecipazione e della pace. "Le azioni hanno sempre un peso, così come le parole. E di parole, verso chi quest'anno è sceso in piazza per la pace, ne sono state dette tante. Incivili, fanatici, irresponsabili: questi sono solo alcuni dei termini utilizzati per descrivere le migliaia di persone che hanno partecipato alle tante manifestazioni per i diritti e per la pace di questi ultimi mesi". E' così che il film di quest'anno di Emergency – dal titolo 'Irresponsabili' - parte proprio "da questo scenario e da quelle stesse parole che una parte dell'opinione pubblica ha usato per chi ha manifestato per la pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it
