Durante una conferenza stampa, un giornalista ha sollevato un quesito sulla presenza femminile tra i principali artisti del Festival di Sanremo, chiedendo se si preferiscano le canzoni alle donne. La domanda ha acceso una discussione tra il conduttore e i presenti, portando alla luce alcune differenze di opinioni sulla rappresentanza femminile nel grande evento musicale. La conversazione si è poi spostata su altri aspetti della manifestazione.

Una giornalista stuzzica Carlo Conti sulla poca partecipazione delle donne tra i big del Festival di Sanremo. È polemica durante la conferenza stampa della terza serata. La polemica sul Festival di Sanremo è finita anche nella conferenza stampa consueta che si tiene prima di ogni nuova serata. Stavolta a far discutere è stato il delicato tra della parità di genere, ed ha generato un botta e risposta tra la giornalista che ha posto la domanda e il direttore artistico Carlo Conti. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com La domanda è stata sul fatto che quest’anno la partecipazione femminile sia inferiore a quella maschile rispetto alle precedenti edizioni della kermesse musicale. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Sanremo 2026, “Preferisce le canzoni alle donne?”: scintille tra Carlo Conti e la stampa sulla parità di genere

Sanremo 2026, polemica in sala stampa tra una giornalista e Carlo Conti sulle poche donne in gara tra i BigPolemica in sala stampa durante la conferenza alla vigilia della terza serata del Festival di Sanremo 2026 sulla scarsa presenza femminile tra i...

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Se voterò al referendum? Non lo so. Poche donne in gara? Scelgo le canzoni”Carlo Conti glissa una domanda sul referendum e replica a chi lo accusa di aver scelto poche cantanti donne per il Festival di Sanremo 2026.

Big Sanremo 2026: i nomi di tutti i cantanti annunciati da Carlo Conti. La lista completa

Temi più discussi: Sanremo 2026: Amadeus batte Carlo Conti, soprattutto tra i giovani; Sanremo 2026, svelata la prima classifica: Brancale, Fedez e Masini per la prima top 5; Sanremo 2026, Carlo Conti: Mio figlio sarà presente al Festival, ma ai cantanti preferisce la pesca; Festival di Sanremo 2026, tutto sulla prima serata del 24 febbraio: scaletta e ospiti.

VIDEO| Sanremo 2026, Conti risponde alle polemiche sul cast: Poche donne in gara? Io scelgo le canzoniCarlo Conti è tornato a commentare le scelte fatte per i Big di Sanremo 2026, interpellato sul numero inferiore di donne in gara ... dire.it

Sanremo 2026, scoppia la polemica sulle donne in gara. Conti: «Scelgo le canzoni». Irina Shayk: «Celebriamo l’amore, amo gli uomini»SANREMO – La questione della scarsa presenza femminile al Festival di Sanremo 2026 irrompe in sala stampa e diventa uno dei temi più discussi di questa edizione. A sollevare il dibattito sono state al ... domanipress.it

Carlo Conti non si è scusato con l’atleta olimpica Francesca Lollobrigida per averla definita una ‘mamma d’oro’ La sua spiegazione - facebook.com facebook

Carlo Conti condurrà #SanremoEstateCarlo: “No, io non ci sarò. Sarò in vacanza” L’assessore: “Torna Sanremo Estate, è partita da un’idea di Carlo, è un’idea che stiamo studiando per la seconda metà di luglio. Sarà un fiore all’occhiello dell’estate” #Sanre x.com