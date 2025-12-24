Nictofobia quando la notte diventa fonte di ansia

La nictofobia è un disturbo che provoca ansia e paura legate al momento di andare a dormire o al percepire l’oscurità. Per chi ne soffre, le ore notturne possono diventare fonte di disagio, con sintomi come tachicardia e pensieri disturbanti. Comprendere questa condizione è importante per affrontare le difficoltà legate al sonno e migliorare la qualità della vita.

La notte risveglia una vera e propria ansia in alcune persone: il cuore accelera, l'immaginazione si scatena e addormentarsi diventa difficile. È la cosiddetta nictofobia, una paura che può rovinare le serate e disturbare il sonno. Fortunatamente, esistono soluzioni per superarla e gestirla al meglio. Cos'è la nictofobia?. La nictofobia non è semplicemente la paura del buio, evoca principalmente la paura della notte stessa, di ciò che potrebbe suggerirci o farci immaginare. Quando l'ambiente diventa silenzioso e i punti di riferimento familiari scompaiono, la mente può riempire il vuoto con scenari inquietanti.

