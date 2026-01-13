Trump non ha paura di usare la forza contro l’Iran ma spera ancora di risolvere la situazione con la diplomazia

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha affermato che, nonostante la disponibilità all’uso della forza, Donald Trump preferisce ancora risolvere la questione iraniana attraverso la diplomazia. Secondo Leavitt, la strada del dialogo rimane la priorità, anche se la situazione resta complessa e richiede attenzione. Questa posizione sottolinea l’approccio equilibrato dell’ex presidente, tra fermezza e volontà di negoziato.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato a Fox News che la diplomazia rimane la «prima opzione» di Donald Trump quando si tratta dell’ Iran. Ha però ribadito che il presidente degli Stati Uniti «non ha paura di usare la forza letale e la potenza dell’esercito statunitense se e quando lo riterrà necessario». Ha poi chiarito: «Gli attacchi aerei sarebbero una delle tante, tantissime opzioni sul tavolo per il comandante in capo. La diplomazia è sempre la prima opzione per il presidente». «Nessuno lo sa meglio dell’Iran», ha aggiunto, riferendosi agli attacchi statunitensi dell’estate scorsa contro tre importanti siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump non ha paura di usare la forza contro l’Iran, ma spera ancora di risolvere la situazione con la diplomazia Leggi anche: Proteste e ancora sangue in Iran. Teheran convoca gli ambasciatori. La Casa Bianca: «Trump non ha paura di usare i militari» Leggi anche: Poteste e ancora sangue in Iran. Teheran convoca gli ambasciatori. La Casa Bianca: «Trump non ha paura di usare i militari» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Perché l’Europa ha paura di Donald; Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; Trump fa ritorno al fronte interno, i “patrioti” Maga sfilano a Washington; In Colombia il popolo non ha paura. La classe politica invece teme il fattore Trump. Iran, Casa Bianca: “Trump non ha paura di utilizzare le opzioni militari, Teheran lo sa bene” - Donald Trump ha rivelato di essere pronto a vagliare un intervento militare per risolvere la questione in Iran. strettoweb.com

