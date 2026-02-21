Stupro | la mostra che sfida i pregiudizi una voce per le vittime

Da ameve.eu 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villafranca d’Asti, oggi, è stata aperta la mostra “Com’eri vestita?”, in risposta ai casi di violenza di genere. La mostra, che presenta abiti e storie di vittime, mira a combattere stereotipi e giudizi facili. Un evento che coinvolge la comunità locale e invita alla riflessione sulle percezioni sbagliate legate alla violenza sessuale. La partecipazione di molte persone indica l’interesse per un tema ancora difficile da affrontare.

Immagine generica

Un Abito, Una Storia, Una Sfida: Villafranca d’Asti Accoglie la Mostra Contro la Violenza di Genere. Villafranca d’Asti ha inaugurato oggi, 21 febbraio, la mostra itinerante “Com’eri vestita?”, un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sessuale e a sfidare i pregiudizi che spesso accompagnano le vittime. L’esposizione, ospitata in Sala Bordone, è frutto della collaborazione tra il Comune, Amnesty International e l’associazione SOS donna, e mira a spostare l’attenzione dal vestito della vittima alla responsabilità del carnefice. La Provocazione del Titolo e il Silenzio Spezzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

“Com’eri vestita?”: a Villafranca d’Asti la mostra contro la violenza dello stupro e dei pregiudiziA Villafranca d’Asti apre una mostra contro la violenza e i pregiudizi.

Lambrusco: le dodici anime di un vino che sfida i pregiudiziQuando si versa un bicchiere di Lambrusco, non si sta solo aprendo una bottiglia di vino frizzante.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Villafranca, Com'eri vestita?, in Sala Bordone la mostra contro la violenza dello stupro; Perché è importante il consenso nella legge sullo stupro - Annalisa Camilli; A Villafranca d’Asti si inaugura Com’eri vestita?, la mostra contro la violenza dello stupro e dei pregiudizi; La legge sullo stupro in Italia: cosa ha cambiato la riforma del 1996 e il dibattito di oggi.

Com’eri vestita?: a Villafranca d’Asti la mostra contro la violenza dello stupro e dei pregiudiziAncora troppe volte, dopo lo stupro, la stessa domanda: Com’eri vestita?. Contro la violenza di genere e il pregiudizio, Villafranca è pronta a ospitare la mostra itinerante di abiti reali che ripro ... atnews.it

Com’eri vestita?: a Villafranca la mostra contro la violenza e i pregiudizi sullo stuproIn Sala Bordone dal 21 al 28 febbraio l’esposizione promossa da Comune, Amnesty International e SOS Donna per smantellare stereotipi e riportare l’attenzione sulla responsabilità del carnefice ... lavocediasti.it