Stupro | la mostra che sfida i pregiudizi una voce per le vittime

A Villafranca d’Asti, oggi, è stata aperta la mostra “Com’eri vestita?”, in risposta ai casi di violenza di genere. La mostra, che presenta abiti e storie di vittime, mira a combattere stereotipi e giudizi facili. Un evento che coinvolge la comunità locale e invita alla riflessione sulle percezioni sbagliate legate alla violenza sessuale. La partecipazione di molte persone indica l’interesse per un tema ancora difficile da affrontare.

Un Abito, Una Storia, Una Sfida: Villafranca d’Asti Accoglie la Mostra Contro la Violenza di Genere. Villafranca d’Asti ha inaugurato oggi, 21 febbraio, la mostra itinerante “Com’eri vestita?”, un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sessuale e a sfidare i pregiudizi che spesso accompagnano le vittime. L’esposizione, ospitata in Sala Bordone, è frutto della collaborazione tra il Comune, Amnesty International e l’associazione SOS donna, e mira a spostare l’attenzione dal vestito della vittima alla responsabilità del carnefice. La Provocazione del Titolo e il Silenzio Spezzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

"Com'eri vestita?": a Villafranca d'Asti la mostra contro la violenza dello stupro e dei pregiudizi

