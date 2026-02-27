8 marzo a Persiceto | gli appuntamenti per la giornata internazionale della donna
A Persiceto, l’8 marzo viene celebrata la giornata internazionale della donna con una serie di eventi. Dal 28 febbraio sono in programma diverse iniziative promosse dal Comune e da altre organizzazioni locali. La partecipazione si svolge attraverso incontri, mostre e attività dedicate alla ricorrenza, coinvolgendo la comunità e offrendo spazi di confronto e riflessione.
