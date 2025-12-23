Natale in facoltà teologica | musica cinema e spettacoli durante le festività natalizie

Durante il periodo natalizio, la Facoltà Teologica di Sicilia propone una serie di eventi culturali e artistici, tra musica, cinema e spettacoli.

“Natale in Facoltà Teologica” è il nome che racchiude diversi eventi artistici e musicali organizzati dalla Facoltà Teologica di Sicilia durante il periodo delle festività natalizie rispondendo alla sua ormai concreta funzione di cantiere culturale e spirituale. La Facoltà Teologica sceglie così. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scambio degli auguri di Natale della Comunità accademica organizzati dalla Pastorale Universitaria, in particolare dalle studentesse del primo anno. L'Avvento vissuto in Facoltà è stato un tempo di riflessione sulla speranza che il Natale ci regala in Gesù che - facebook.com facebook