Natale in facoltà teologica | musica cinema e spettacoli durante le festività natalizie

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, la Facoltà Teologica di Sicilia propone una serie di eventi culturali e artistici, tra musica, cinema e spettacoli.

“Natale in Facoltà Teologica” è il nome che racchiude diversi eventi artistici e musicali organizzati dalla Facoltà Teologica di Sicilia durante il periodo delle festività natalizie rispondendo alla sua ormai concreta funzione di cantiere culturale e spirituale. La Facoltà Teologica sceglie così. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Alla Biblioteca Alda Merini di Montegrotto laboratori e spettacoli per famiglie e adulti durante le festività natalizie

Leggi anche: Musica durante le festività natalizie a Vasto: il Comune modifica gli orari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.