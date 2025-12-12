Alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia si è concluso il 15° convegno di Patristica

Si è concluso il 15° convegno di Patristica presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, un evento ormai consolidato dedicato allo studio della filosofia cristiana dei primi secoli. L’incontro ha visto una vasta partecipazione, offrendo un'importante occasione di confronto e approfondimento sulle radici della teologia e della filosofia cristiana antica.

Si è concluso con grande partecipazione l'appuntamento, ormai diventato annuale, dedicato ad esplorare aspetti della filosofia cristiana dei primi secoli. "La speranza della Chiesa nella società imperiale antica" il titolo di questa 15° edizione del Convegno di Patristica, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.