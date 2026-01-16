Salari le donne pagate 8mila euro in meno
Secondo i dati dell'INPS, le donne nel settore privato percepiscono in media circa 8.000 euro in meno annui rispetto ai colleghi uomini, con una retribuzione media di 24.486 euro contro i 74.254 euro all'estero. Questa differenza evidenzia ancora una volta il persistente divario di genere nel mondo del lavoro, che richiede attenzione e interventi mirati per promuovere una maggiore equità salariale.
I salari italiani continuano a perdere potere d'acquisto. Tra il 2014 e il 2024, nel settore privato, le retribuzioni medie sono salite del 14,7%, mentre nel pubblico l'aumento si ferma all'11,7%, con un tasso inferiore a quello dell'inflazione. Di fatto, però, la busta paga annuale 2024 si attesta a 35.350 euro per i dipendenti pubblici e a 24.486 euro per i dipendenti privati - all'estero è pari a 74.254 euro - tra i quali pesa anche il divario di genere, perché le donne sono pagate circa 8mila euro in meno annui, pari a un meno 30% circa. Numeri riportati nell'Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti in Italia, presentata giovedì 15 gennaio a Roma e promossa dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell'Inps.
