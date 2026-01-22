Centri Antiviolenza a Casoria la formazione a supporto delle donne maltrattate

Il 30 gennaio a Casoria si terrà un evento formativo dedicato al ruolo di istituzioni e terzo settore nella prevenzione e nel supporto alle donne vittime di violenza. La giornata offrirà opportunità di formazione con rilascio di crediti e attestati professionali, offrendo strumenti concreti per rafforzare le reti di tutela e assistenza alle donne maltrattate. Un'occasione per approfondire tematiche fondamentali in un contesto di crescente attenzione e responsabilità.

Evento formativo a Casoria il 30 gennaio sul ruolo di istituzioni e terzo settore nella prevenzione e nel sostegno alle donne vittime di violenza, con rilascio di crediti e attestati professionali. Napoli, 22 gennaio 2026 – "Dal trauma alla rinascita: il ruolo di istituzioni e terzo settore oltre la violenza" è il titolo di un importante evento formativo che si terrà il 30 gennaio dalle 8.30 nella biblioteca comunale di Casoria, in via Aldo Moro 26, con l'organizzazione congiunta degli Ambiti territoriali di Casoria, San Giorgio a Cremano, Giugliano in Campania, Pomigliano D'Arco, Sant'Antonio Abate, dell'Azienda Speciale Comunità Sensibile, del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e dell'Associazione Dirigenti Politiche Sociali Campania.

