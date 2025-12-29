Musei gratis in Campania con le iniziative del Ministero della Cultura

Scopri le opportunità di visitare gratuitamente i musei in Campania grazie alle iniziative del Ministero della Cultura. Il primo e il 6 gennaio l’ingresso è gratuito, offrendo l’occasione di esplorare il patrimonio culturale della regione. Inoltre, il 4 gennaio torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, permettendo a visitatori di apprezzare le collezioni senza costi aggiuntivi. Un modo per conoscere e valorizzare il patrimonio locale in modo semplice e accessibile.

Ingresso gratuito in Campania il primo e il 6 gennaio con le iniziative del Ministero della Cultura. Il 4 gennaio torna l'appuntamento con la Domenica al Museo. Musei gratis in Campania il primo e il sei gennaio 2026, come comunicato dal Ministero della Cultura. I musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali.

Musei, torna l'ingresso gratuito - Solo l'imbarazzo della scelta per trascorrere domani una giornata alla scoperta del patrimonio storico artistico regionale. rainews.it

Domenica al Museo, la Campania nella top ten - Campania sempre protagonista della Domeniche al Museo, l’iniziativa del ministero della Cultura che prevede l’accesso gratuito in musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. rainews.it

