La nuova direttrice regionale dei musei toscani è stata ufficialmente annunciata. Si tratta di un cambio di leadership che punta a mantenere la continuità, ma anche a portare innovazioni nel settore. La nomina arriva dopo un periodo di transizione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei musei nazionali in tutta la regione.

Ricerca, gestione e valorizzazione: il testimone da Casciu a una storica dell'arte under 40 cresciuta tra Firenze e Roma Un passaggio di consegne nel segno della continuità e dell’innovazione alla guida della rete museale statale toscana. Dal 4 febbraio 2026 Carlotta Paola Brovadan è la nuova direttrice regionale dei Musei nazionali della Toscana, subentrando a Stefano Casciu che il 31 gennaio ha concluso il suo incarico dopo un lungo servizio al Ministero della Cultura e, dal 2015, alla guida della Direzione regionale. La nomina segna un momento significativo per uno dei poli più rilevanti del Sistema museale nazionale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La direzione regionale dei Musei della Toscana ha annunciato la nomina di Carlotta Brovadan come nuova direttrice.

Carlotta Brovadan è stata nominata nuova direttrice dei Musei statali della Toscana, un ente che comprende importanti istituzioni come i Cenacoli fiorentini, il Museo d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo, il Museo della Navi Antiche di Pisa e il Museo etrusco di Chiusi.

MUSEI NAZIONALI DELLA TOSCANA, BROVADAN NUOVA DIRETTRICE REGIONALE – (1)Firenze, 12 feb - Concluso l’iter formale di nomina, Carlotta Paola Brovadan ha assunto dal 4 febbraio 2026 l’incarico di direttrice regionale dei Musei nazionali della Toscana. La designazione segna ... 9colonne.it

