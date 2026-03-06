Il 8 marzo a Firenze si svolge l’evento “In viaggio per i diritti delle donne” con la partecipazione di Laura Morante. La mattina di domenica 8 marzo, la Regione Toscana organizza questa iniziativa per sostenere i diritti e la parità di genere, affrontando le problematiche legate a discriminazioni e violenza che coinvolgono le donne. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi.

Firenze, 6 marzo 2026 - Un evento nella mattinata di domenica 8 marzo per rinnovare l'impegno della Regione Toscana nel promuovere i diritti e la parità di genere, richiamando l'attenzione su discriminazioni e violenza che ancora tanto incidono nella vita donne. L'iniziativa, promossa nel giorno della Festa della donna nell'ambito del progetto La Toscana delle donne si chiama 'In viaggio per i diritti delle donne ', e si svolgerà dalle 11 alle 13 nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione in piazza Duomo a Firenze. Il programma prevede una lettura dell'attrice Laura Morante e un accompagnamento musicale del Coro Femina, in un appuntamento che unisce parole e musica col titolo 'Insieme per cambiare musica'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 8 marzo, a Firenze 'In viaggio per i diritti delle donne' con Laura Morante

Laura Morante ‘In viaggio per i diritti delle donne’ per l’8 marzoUna lettura e un accompagnamento musicale del Coro Femina,in un appuntamento che unisce parole e musica a Palazzo Strozzi Sacrati Il programma...

Leggi anche: Flai Cgil Brindisi e l'8 marzo: “Diritti delle donne e democrazia non si toccano”

Una raccolta di contenuti su Laura Morante.

Discussioni sull' argomento Laura Morante ‘In viaggio per i diritti delle donne’ per l’8 marzo; Festa della donna, Laura Morante ospite della Banca di Piacenza al PalabancaEventi; Festa della donna, domenica 8 marzo Laura Morante ospite della Banca di Piacenza al PalabancaEventi; Tre artiste sulla scena per l’8 marzo.

Concerti, spettacoli, incontri culturali e iniziative all’aria aperta: tanti appuntamenti in città e in provincia da venerdì a domenica. Al PalabancaEventi arriva Laura Morante - facebook.com facebook

Domenica 8 marzo alle 17 Festa della donna, Laura Morante ospite al PalabancaEventi. Leggi di più al link bit.ly/47gayDt #BancadiPiacenza x.com