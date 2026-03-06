8 marzo | a Ercolano il Parco archeologico gratis per le donne

Il Parco archeologico di Ercolano ha deciso di offrire ingresso gratuito alle donne in occasione dell’8 marzo, giornata dedicata alla celebrazione delle donne. L’accesso libero sarà disponibile per tutta la giornata, permettendo ai visitatori di esplorare le antiche rovine senza costi. L’iniziativa si inserisce tra le iniziative promosse per questa ricorrenza e riguarda esclusivamente le donne.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche il Parco archeologico di Ercolano aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura in occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, che prevede l’ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali su tutto il territorio nazionale. Nell’occasione, il Parco accoglierà gratuitamente tutte le visitatrici per l’intera giornata, partecipando alle celebrazioni e alle attività di sensibilizzazione dedicate alla ricorrenza. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la partecipazione culturale, valorizzare il patrimonio storico-artistico e rafforzare il ruolo dei luoghi della cultura come spazi di riflessione, dialogo e crescita sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

