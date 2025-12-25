Tempo di lettura: 2 minuti Resta chiuso solo oggi, 25 dicembre, il Parco archeologico di Ercolano. Ma, durante tutti i giorni delle festività natalizie, apre le sue porte ai visitatori e a quanti, in Italia e nel mondo, seguono con interesse le attività di tutela, ricerca e valorizzazione del sito. In un anno caratterizzato da importanti passi avanti nella conservazione e nella conoscenza dell’antica città, il Parco desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai risultati raggiunti: il pubblico che sceglie Ercolano come luogo di scoperta e bellezza, studiosi, partner istituzionali, sostenitori, volontari, operatori culturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parco archeologico di Ercolano aperto nelle festività

Leggi anche: Natale 2025 al Parco Archeologico di Ercolano

Leggi anche: Il Parco Archeologico di Ercolano e CoopCulture presentano Educational Day per insegnanti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tre reperti del Parco archeologico di Ercolano in mostra a Lione; Selezione per lavoro al Parco Archeologico di Ercolano; I tesori degli Scavi di Ercolano valicano le Alpi: tre opere sbarcano a Lione; Mostre,Dall'uovo alle mele: il cibo dell'antica Ercolano protagonista a Villa Campolieto fino al 4 maggio.

Parco archeologico di Ercolano aperto nelle festività - Ma, durante tutti i giorni delle festività natalizie, apre le sue porte ai visitatori e a quanti, in Italia e nel mondo, seguono ... ansa.it