Parco archeologico di Ercolano aperto nelle festività
Tempo di lettura: 2 minuti Resta chiuso solo oggi, 25 dicembre, il Parco archeologico di Ercolano. Ma, durante tutti i giorni delle festività natalizie, apre le sue porte ai visitatori e a quanti, in Italia e nel mondo, seguono con interesse le attività di tutela, ricerca e valorizzazione del sito. In un anno caratterizzato da importanti passi avanti nella conservazione e nella conoscenza dell’antica città, il Parco desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai risultati raggiunti: il pubblico che sceglie Ercolano come luogo di scoperta e bellezza, studiosi, partner istituzionali, sostenitori, volontari, operatori culturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
A Villa Campolieto la XXV edizione della rassegna Natale in Villa
