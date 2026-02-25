Parlami Orlando | l’omaggio di Virginia Woolf all’amore universale

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: Lo spettacolo teatrale Parlami Orlando, interpretato da Salvatore Langella. Dove e Quando: Presso l’OFFOFF Theatre di via Giulia, Roma, dal 4 al 6 marzo 2026. Perché: Una rilettura intima e visionaria del capolavoro della Woolf, focalizzata sulla fluidità dell’essere e sulla ricerca della poesia pura. L’universo letterario di Virginia Woolf torna a vibrare sul palcoscenico romano con una produzione che promette di esplorare le pieghe più profonde dell’anima e dell’identità. Parlami Orlando, in scena all’OFFOFF Theatre, non è soltanto una trasposizione scenica di uno dei romanzi più celebri della letteratura inglese, ma un viaggio sentimentale e filosofico che attraversa i secoli. L’opera si ispira liberamente a Orlando e ad altri scritti della celebre autrice britannica, offrendo una prospettiva inedita sulla genesi di quello che è stato definito come il racconto della “più lunga storia d’amore mai scritta”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Orlando al Teatro Vascello: il viaggio di Virginia WoolfIl Teatro Vascello ospita lo spettacolo Orlando, che trae ispirazione dal romanzo di Virginia Woolf e dal suo carteggio personale.

“Orlando“ della Woolf al Piccolo: "Io, Virginia, fra dolore e gioia"Virginia Woolf ha portato in scena il suo personaggio Orlando al Teatro Piccolo, perché voleva esplorare le contraddizioni tra identità e desiderio.