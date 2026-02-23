Colazioni letteraria con Liliana Rampello e Virginia Woolf a Lugano

La partecipazione di Liliana Rampello alle Colazioni letterarie a Lugano deriva dal suo interesse per Virginia Woolf, figura che ha rivoluzionato la narrativa femminile. La scelta di approfondire le donne nella letteratura nasce dall’obiettivo di scoprire come queste protagoniste abbiano influenzato il pensiero e la cultura. Durante l’evento, si discuterà anche di opere e idee che hanno segnato il percorso della Woolf. La rassegna prosegue con altri incontri dedicati alle donne che hanno lasciato un segno.

La nona edizione delle Colazioni letterarie prosegue nella sua indagine volta ad approfondire i temi suggeriti da Vite parallele, stagione teatrale del LAC, dedicando i prossimi incontri a figure femminili, reali e immaginate, che la letteratura e la storia hanno reso immortali. Prossimo appuntamento, sabato 28 febbraio nella Hall del centro culturale, ore 11:00, con Liliana Rampello in un incontro intitolato Non solo sorelle. Scrittura e pittura nella relazione fra Vanessa Bell e Virginia Woolf. Dopo l’incontro di apertura con Giancarlo Zappoli e Claudia Bersani dedicato alle riletture cinematografiche delle opere di Anton Cechov (18 ottobre), e un secondo appuntamento sulla figura di Emma Bovary con Antonella Lattanzi (28 novembre), Colazioni letterarie giunge, sabato 28 febbraio, al terzo appuntamento curato da Liliana Rampello, critica letteraria e saggista, curatrice del volume Se vedi una luce danzare sull’acqua (Il Saggiatore, 2024) che raccoglie la corrispondenza – in gran parte inedita – tra Virginia Woolf e sua sorella Vanessa Bell. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Incontri letterari a Lugano al LAC: Colazioni letterarie 2026

