Oltre 300mila euro per la Balconata della Bagnante | Intervento possibile solo grazie ai fondi regionali

È stato avviato il primo intervento di messa in sicurezza della Balconata della Bagnante a Vasto Marina, grazie ai fondi regionali. Con un investimento superiore a 300mila euro, l'intervento mira a garantire la stabilità e la sicurezza dell'area, consentendo la riqualificazione di uno dei punti di interesse della zona. L’intervento rappresenta un passo importante per la tutela e il miglioramento del patrimonio locale.

È partito il primo lotto dei lavori per la messa in sicurezza della Balconata della Bagnante a Vasto Marina. Ma per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Prospero, va fatta chiarezza su chi ha permesso l’avvio del cantiere: «I lavori sono stati resi possibili da oltre 300mila euro di finanziamenti regionali, e non da fondi comunali o generici contributi». Prospero sottolinea come l’intervento sia stato interamente finanziato dalla Regione Abruzzo attraverso due canali: 100mila euro dal fondo per le emergenze previsto dalla legge regionale 171974, e altri 200mila euro nell’ambito della programmazione 2023 della legge regionale 392019, con una delibera di giunta approvata lo scorso anno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Filiale di Castagneto Banca rapinata a San Vincenzo, restituiti 300mila euro della refurtiva: "Grazie ai carabinieri" Leggi anche: Viaggi della Memoria 2026: studenti bolognesi in Sicilia e Argentina per approfondire legalità e crimini nazisti grazie ai fondi regionali Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Emiciclo. Balconata della Bagnante, Prospero: “Oltre 300 mila euro dalla Regione per Vasto Marina”; Tag: Balconata; Guardia di Finanza di Isernia: Operazione Ghost Residence, accertati danni erariali per oltre 1 milione di euro; Antonio Mecomonaco è il nuovo allenatore della Pro Vasto. Oggi l’ufficialità. #Piemonte Il segretario aziendale della Città della Salute Vladimir Erardi Bacic torna all’attacco contro la cancellazione di oltre 300mila ore di straordinari: “Cimo ha pronto nel cassetto un ricorso all'Ispettorato del Lavoro e ha preparato una lettera da inviare al - facebook.com facebook Perché la Grecia ha rimosso oltre 300mila studenti fuori corso dalle università pubbliche x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.