50 studenti al Ramadù a lavoro in Comune

Quaranta studenti dell’istituto Ramadù di Cisterna hanno iniziato ieri mattina un progetto di formazione e cittadinanza attiva presso l’Ufficio tributi del Comune. Durante la giornata, i ragazzi hanno lavorato all’interno degli uffici, partecipando a diverse attività legate alla gestione delle pratiche amministrative. L’iniziativa coinvolge studenti in un’esperienza pratica di lavoro all’interno dell’amministrazione comunale.

Gli studenti dell'istituto Ramadú di Cisterna hanno iniziato nella mattinata di ieri il progetto di formazione e cittadinanza attiva presso l'Ufficio tributi del Comune di Cisterna. I cinquanta ragazzi, di quattro classi del polo tecnico del Campus, sono stati accolti dalla segretaria generale del Comune, dalla dirigente del settore finanziario, i funzionari, il sindaco Valentino Mantini e l'assessora ai tributi Maria Innamorato. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si svolgerà per 10 settimane e vedrà gli studenti affiancare gli operatori dell'ufficio tributi nell'attività di ricevimento dell'utenza.