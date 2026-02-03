Un ponte tra scuola e lavoro Il Comune accoglie gli studenti

Il Comune di Milano ha dato il via libera al progetto “Conoscere per scegliere” per gli studenti delle superiori. L’obiettivo è farli entrare in contatto con il mondo del lavoro prima di diplomarsi. La Giunta ha approvato la convenzione con l’Istituto Don Lorenzo Milani, che porterà avanti il percorso anche quest’anno. Le scuole e le aziende collaborano per offrire ai ragazzi un’esperienza diretta, sperando di aiutarli a scegliere meglio il loro futuro.

Un ponte tra scuola e mondo del lavoro che si rinnova anche per l'anno scolastico in corso. La giunta comunale ha autorizzato l'avvio del percorso di Formazione Scuola Lavoro (Fsl) 'Conoscere per scegliere' in collaborazione con l'Istituto scolastico paritario Don Lorenzo Milani, approvando la convenzione per l'anno scolastico 2025-26. Il provvedimento, adottato il 22 gennaio, consente agli studenti di svolgere un'esperienza formativa all'interno delle strutture comunali, con particolare riferimento ai servizi afferenti al quarto sServizio Cultura, Sport e Turismo a partire dal mese di febbraio.

