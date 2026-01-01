Sanguinosa rissa nella notte di San Silvestro a San Benedetto 4 feriti

Nella notte di San Silvestro a San Benedetto del Tronto si è verificata una rissa violenta con diverse persone rimaste ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino nella zona del molo sud, coinvolgendo quattro giovani, tra cui un italiano e tre albanesi. L’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 1 gennaio 2026 – Il nuovo anno a San Benedetto è iniziato con una sanguinosa rissa con accoltellamento, accaduta intorno alle 3 di notte nella zona del molo sud, dove sono rimasti f eriti quattro giovani: uno italiano e tre albanesi. Il personale del commissariato di pubblica sicurezza, diretto dal dottor Riconi, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Ascoli, ha ricostruito la dinamica del gravissimo episodio e a breve potrebbero scattare le manette per il responsabile dell’aggressione. I feriti e le indagini sulla rissa. Veniamo ai feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanguinosa rissa nella notte di San Silvestro a San Benedetto, 4 feriti Leggi anche: Omicidio sul lungomare di San Benedetto: condannati 3 giovani coinvolti nella rissa Leggi anche: Bloccati dal ghiaccio nella notte di San Silvestro. Salvati quattro escursionisti romani Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. San Benedetto, mega rissa nella notte. Accoltellato trasportato in ospedale - Intorno alle 3 del mattino una rissa tra più persone ha richiesto l’intervento dei carabinieri e del 118: un ferito da arma da taglio trasportato in ospedale. lanuovariviera.it

Rissa sul lungomare di Porto San Giorgio, ragazzo aggredito con un machete: il branco minaccia anche la polizia - Soliti protagonisti nelle solite zone, a turbare l’ennesima notte sangiorgese. corriereadriatico.it

Rissa in via San Vitale, ragazza colpita al volto - Bologna, 26 ottobre 2025 – Una notte di ordinaria follia in via San Vitale. ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.