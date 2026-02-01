Valanghe Friuliun morto e un disperso

Due valanghe si sono staccate questa mattina tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo. Un uomo è morto, un disperso, e altre quattro persone sono state coinvolte. I soccorritori stanno cercando di rintracciarle tra le neve e il ghiaccio. La zona è stata subito chiusa e sono in corso le operazioni di salvataggio.

22.10 Due valanghe sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo. Sei le persone che potrebbero essere coinvolte. Secondo un primo bilancio, fatto dal Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli, la valanga di Casera Razzo ha riguardato un solo escursionista, che risulta ancora disperso. L'altra valanga, a Sella Nevea, a circa 2.000 metri di quota, ha travolto una persona che si trovava in gruppo insieme con altri 4 escursionisti. Estratta dalla neve dai compagni, non ce l'ha fatta.

