Tavolo tecnico incapace di fermare gli animali vaganti | allarme in Alta Irpinia

I Comuni di Aquilonia e Monteverde annunciano una manifestazione pacifica davanti alla Prefettura di Avellino. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 febbraio alle 10:30, con cittadini, consiglieri comunali e amministratori locali. La protesta nasce dall’incapacità del tavolo tecnico di trovare soluzioni efficaci contro la presenza di animali vaganti che da mesi creano problemi ai residenti. La situazione rischia di degenerare, e i cittadini chiedono risposte concrete alle autorità per mettere fine a questa emergenza.

Tempo di lettura: 3 minuti I Comuni di Aquilonia e Monteverde comunicano che lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 10:30, unitamente ai Consigli comunali e ai cittadini dei rispettivi territori, si terrà una manifestazione pacifica nei pressi della Prefettura di Avellino, finalizzata a richiamare l'attenzione delle Istituzioni competenti sulla grave e perdurante emergenza legata alla presenza di animali vaganti e problematici. Si tratta di una problematica che da anni affligge i territori dei due comuni dell'Alta Irpinia, provocando gravi danni al patrimonio pubblico e privato, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, la salute pubblica e il comparto agricolo.

