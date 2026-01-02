Dopo 36 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri lascia il servizio il luogotenente CS Gerardo Comparelli

Dopo 36 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il luogotenente C.S. Gerardo Comparelli conclude la sua carriera. Durante il suo operato, ha contribuito con dedizione e professionalità a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Ora, in congedo, si appresta a nuovi impegni, lasciando un ricordo positivo tra colleghi e comunità. La sua esperienza rappresenta un esempio di impegno e servizio continuo nel settore delle forze dell’ordine.

Ha prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per 36 anni e ora il luogotenente carica speciale Gerardo Comparelli va in congedo. Nato a Cassino (Frosinone) ma originario di Conca della Campania (Caserta), si è arruolato a 21 anni come carabiniere presso il Battaglione Allievi carabinieri di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

