34enne arrestato | 190 pasticche e coltello nel bagagliaio

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Pisa dopo essere stato trovato con 190 pasticche di droga e un coltello nel bagagliaio della sua auto. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto l’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e l’arma bianca, che sono stati sequestrati. L’arrestato è stato condotto in caserma per le procedure di rito.

Un cittadino di 34 anni è stato posto agli arresti dai Carabinieri della Stazione di Pisa dopo essere stato sorpreso con un’ingente quantità di stupefacenti e un’arma bianca. L’intervento si è svolto la sera del 5 marzo in via Pungilupo, dove una pattuglia ha fermato il veicolo per un controllo routinario. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha mostrato un comportamento nervoso che ha indotto i militari a procedere con una perquisizione approfondita dell’abitacolo. La ricerca ha portato alla scoperta di un vero e proprio campionario di sostanze illecite accuratamente nascoste all’interno dell’auto. Oltre ai droghe, sono stati sequestrati bilancini di precisione per la pesatura delle dosi, 290 euro in contanti considerati provento dello spaccio e un coltello lungo 21 centimetri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

