Aggredisce un uomo con coltello e acqua bollente a Brusaporto 34enne arrestato all’ospedale Bolognini

Un uomo di 34 anni ha ferito un’altra persona con un coltello e acqua bollente a Brusaporto, probabilmente a causa di un diverbio. Dopo l’aggressione, ha cercato di scappare, ma è stato fermato poco dopo all’ospedale Bolognini di Seriate, dove si era recato per curare le ferite. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia. La vicenda ha fatto scalpore tra i residenti della zona.

Seriate. Meno di 24 ore prima aveva aggredito un uomo a Brusaporto con un coltello e acqua bollente, ma la sua fuga è terminata nel pronto soccorso dell’ospedale Bolognini. Nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio i carabinieri della Tenenza di Seriate, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo e della Polizia Locale di Seriate, hanno rintracciato e arrestato all’ospedale di Seriate un uomo tunisino di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento di espulsione. La vicenda è iniziata giovedì pomeriggio, 19 febbraio, quando una pattuglia della stazione dei carabinieri di Calcinate è intervenuta a Brusaporto per una violenta lite tra due uomini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

