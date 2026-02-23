Un furto di comsetici finisce in rapina | spinge e graffia il vigilante arrestata 35enne

Una donna di 35 anni ha passato dalle parole ai fatti, passando da un tentativo di furto di cosmetici a una rapina vera e propria, dopo aver spinto e graffiato il vigilante che tentava di bloccarla. L’episodio si è verificato a Fidenza, dove i Carabinieri sono intervenuti per fermare la donna. La 35enne è stata arrestata e portata in caserma. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti lungo il negozio.