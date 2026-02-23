Un furto di comsetici finisce in rapina | spinge e graffia il vigilante arrestata 35enne
Una donna di 35 anni ha passato dalle parole ai fatti, passando da un tentativo di furto di cosmetici a una rapina vera e propria, dopo aver spinto e graffiato il vigilante che tentava di bloccarla. L’episodio si è verificato a Fidenza, dove i Carabinieri sono intervenuti per fermare la donna. La 35enne è stata arrestata e portata in caserma. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti lungo il negozio.
La donna tenta la fuga dopo aver simulato un malore. Bloccata dai Carabinieri Da un tentativo di taccheggio a un episodio di violenza: è quanto accaduto nei giorni scorsi a Fidenza, dove una 35enne straniera è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di tentata rapina. I fatti risalgono al pomeriggio del 20 febbraio, all’interno di un negozio di cosmetici. La donna, notata da un addetto alla sicurezza in borghese mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali, avrebbe occultato diversi prodotti nello zaino per poi oltrepassare le casse senza pagare. La situazione è però degenerata poco dopo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Ruba cosmetici e spintona il vigilante per fuggire: 50enne arrestata dai carabinieri per rapinaUna donna di 50 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Parma dopo aver rapinato un negozio di cosmetici.
Il furto nel negozio, l'aggressione al vigilante, la fuga: 26enne arrestato per rapinaIl 26enne è stato arrestato per aver tentato di rubare in un negozio e aver aggredito il vigilante intervenuto.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Furti, l’ultima frontiera: il saccheggio dei cosmetici; Furto di cosmetici a Como, fermata 15enne: come agiva, complice si dilegua e fa perdere le tracce; Cosmetici per 100 euro rubati all’Esselunga: 15enne denunciata, un fenomeno che si ripete; Cosmetici e scarpe di lusso: preso il ladro delle griffe che ripuliva i negozi di Alessandria.
Furto di cosmetici al supermercato, denunciata 15enne a ComoPortata in questura, la giovane è stata segnalata alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e successivamente riaffidata al padre (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it
Furti, l’ultima frontiera: il saccheggio dei cosmeticiSicurezza Bande di stranieri (spesso rumeni) in azione nei supermercati - Rubano e provano a rivendere a prezzi stracciati: episodi, denunce e arresti si moltiplicano ... laprovinciadicomo.it
LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/il-furto-in-casa-in-diretta-sullo-smartphone-chiama-i-carabinieri-uno-beccato-laltro-in-fuga/ - facebook.com facebook