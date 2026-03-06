24 stati sfidano Trump | abuso di potere sui dazi del 2026

Ventiquattro stati degli Stati Uniti hanno presentato un'azione legale contro l'amministrazione di Donald Trump, contestando la legittimità delle nuove tariffe doganali introdotte tramite una normativa commerciale. La causa riguarda l'abuso di potere nel processo decisionale sulle tariffe del 2026. La disputa riguarda le procedure adottate e le implicazioni delle misure commerciali adottate dall'esecutivo.

Ventiquattro stati degli Stati Uniti hanno avviato un’azione legale contro l’amministrazione presidenziale di Donald Trump, contestando la legittimità delle nuove tariffe doganali imposte attraverso una normativa commerciale specifica. La causa, depositata venerdì 6 marzo 2026, rappresenta la prima grande sfida giudiziaria alle recenti misure protezionistiche del presidente, che ha elevato l’aliquota media dei dazi al livello più alto dal dopoguerra. L’azione legale nasce dopo che la Corte Suprema aveva già bloccato le prime imposte basate sull’International Emergency Economic Powers Act. Ora, il conflitto si sposta su una legge diversa e meno nota, la Sezione 122 del Trade Act del 1974, che il presidente ha invocato per giustificare nuovi oneri commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non ha il potere di imporli». La replica del presidente: «Sentenza vergognosa» La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump.

Trump: «Gli Usa sono tornati, è l'età dell'oro. Sui dazi decisione infelice della Corte. L'Iran? Ha missili che possono colpire l'Europa e gli Stati Uniti»«Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare».

