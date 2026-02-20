Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump | Non ha il potere di imporli La replica del presidente | Sentenza vergognosa 

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che il presidente Trump non può imporre dazi senza l’approvazione del Congresso. La sentenza, arrivata con una maggioranza di sei a tre, limita i poteri dell’amministrazione su questioni commerciali. Trump ha subito reagito criticando la decisione, definendola “vergognosa”. La sentenza riguarda una disputa legale sul modo in cui vengono applicate le tariffe doganali. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e legale.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La sentenza ha avuto 6 voti a favore e 3 contrari. Trump ha utilizzato i dazi - ovvero le tasse sui beni importati - comestrumento chiave di politica economica ed estera. Secondo quanto previsto da Trump, i dazi avrebbero dovuto generare, nel prossimo decennio, migliaia di miliardi di dollari in entrate per gli Stati Uniti. Sebbene l'amministrazione Trump non fornisca dati sulla riscossione dal 14 dicembre, gli economisti del Penn-Wharton Budget Model hanno stimato venerdì che l'importo raccolto tramite i dazi basati sull'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ammontasse a oltre 175 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

