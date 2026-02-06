Montemiletto celebra i 102 anni del Carabiniere Pietro Sordillo

A Montemiletto si sono riuniti per festeggiare i 102 anni di Pietro Sordillo, il Carabiniere in congedo che ha dedicato tanti anni alla divisa. Il Comandante Generale dell’Arma ha consegnato un omaggio in segno di riconoscimento per la lunga carriera. La comunità ha voluto rendere omaggio a un uomo che, con il suo esempio, rappresenta una parte importante della storia locale.

A Montemiletto festeggiati i 102 anni del Carabiniere in congedo Pietro Sordillo, omaggiato dal Comandante Generale dell'Arma per il suo lungo servizio. Il carabiniere in congedo Pietro Sordillo ha compiuto 102 anni, ricevendo per l'occasione un segno di stima da parte del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo. A nome dell'Istituzione gli sono stati inviati una lettera di auguri e una lucerna in cristallo, storico copricapo a due punte, consegnati dal Comandante Provinciale di Avellino, Colonnello Angelo Zito. Nel ringraziare per l'attenzione ricevuta, Sordillo ha ripercorso alcuni passaggi della propria esperienza nell'Arma.

