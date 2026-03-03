Ricerca nuova scoperta sull’Alzheimer | c’è un peptide che innesca la malattia

Una ricerca recente ha rivelato che un peptide, finora ritenuto innocuo, potrebbe avere un ruolo nello sviluppo del morbo di Alzheimer. La scoperta si basa su studi condotti da un team di scienziati che ha analizzato le caratteristiche di questa sostanza nel cervello di pazienti affetti dalla malattia. La ricerca si concentra sulle potenzialità di questa scoperta per approfondire le cause della condizione.

Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Un peptide finora considerato presumibilmente innocuo potrebbe contribuire allo sviluppo del morbo di Alzheimer. E’ quanto sostiene Jevgenij Raskatov dell’Università della California a Santa Cruz in un commento pubblicato su ChemBioChem. Secondo l’autore, il peptide P3, “cugino trascurato” della beta-amiloide (A), e’ in grado di formare aggregati e fibrille microscopiche, interagire con A modulandone accumulo e tossicita’, ed essere potenzialmente neurotossico.“Il peptide P3, molto probabilmente, non e’ l’innocente spettatore che si pensava comunemente. C’è ancora molta ricerca da fare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Alzheimer, rafforzare le sinapsi per contrastare la malattia: la nuova sfida della ricerca italiana spiegata dal suo promotoreIl progetto guidato da Ripoli punta allo sviluppo di proteine ingegnerizzate in grado di intervenire sul malfunzionamento sinaptico, uno degli...

Sclerosi Multipla: Virus EBV e cellule T CD8+ al centro di una nuova ricerca sull’origine autoimmune della malattia.Ecco l’articolo, strutturato secondo le tue indicazioni: San Francisco, 9 febbraio 2026 – Una svolta nella comprensione della sclerosi multipla...

Aggiornamenti e notizie su Ricerca nuova scoperta sull'Alzheimer...

Temi più discussi: Mieloma multiplo, verso una nuova strategia terapeutica; Malattie rare, Perugia eccelle nel campo della ricerca: su tutti lo studio sulle leucemie di Mecucci; Scoperte 20 nuove opere di Michelangelo Buonarroti?; Nuova scoperta all'università di Torino: così i bruchi attirano e placano le loro amiche formiche.

Risolto il mistero delle cascate di sangue: una nuova ricerca svela la verità sul fiotto di liquido rosso che sgorga da una montagna di ghiaccioNon sono microalghe ma particelle di ferro che, a contatto con l'aria, si ossidano creando il caratteristico colore ruggine ... ilfattoquotidiano.it

Nuova scoperta sul metabolismo dei grassi e orologio biologicoUna ricerca condotta dall’università di Princeton e pubblicata sulla rivista Nature Communications, ha finalmente rivelato qual è il legame tra orologio biologico e metabolismo dei grassi. Tale legame ... 105.net

Il peptide dimenticato che potrebbe cambiare la ricerca sull'Alzheimer - facebook.com facebook

La ricerca pubblicata sulla rivista Science: il primo zoom sul processo di invecchiamento delle cellule indica che queste vengono rimodellate #ANSA x.com