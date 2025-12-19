Dal Campionato Master alla 100 km del Passatore | Ravenna e Faenza protagoniste del running nel 2026

L’Emilia-Romagna si prepara a vivere un 2026 all’insegna del running, con eventi di grande rilievo come i Campionati italiani Assoluti di maratona a Rimini e il Campionato italiano Master a Ravenna. Due città simbolo della regione si confermano protagoniste nel panorama nazionale, consolidando il ruolo di leadership e passione per questa disciplina. Un anno da vivere all’insegna della fatica, della passione e del movimento.

