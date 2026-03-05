Zone a vigilanza rafforzata a Cerignola | così la ' Squadra Stato' prova a mettere un freno ai furti

Mercoledì 4 marzo, un rappresentante dell’amministrazione comunale e il comandante della Polizia Locale hanno partecipato a una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Foggia. Durante l’incontro, si è discusso di misure per aumentare la vigilanza nelle zone di Cerignola più a rischio di furti. Sono state definite strategie per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

I recenti furti hanno generato forte preoccupazione tra imprenditori e cittadini. Ecco cosa è emerso dal vertice in Prefettura Nel corso della riunione i rappresentanti del Comune di Cerignola hanno evidenziato con grande chiarezza le criticità che il territorio sta vivendo, in particolare il susseguirsi di furti nelle attività commerciali. Episodi che hanno generato forte preoccupazione tra imprenditori e cittadini. L'assessora ha ribadito la necessità di intervenire con misure concrete per contrastare le azioni dei malviventi e per restituire serenità alla comunità. "Accogliamo con favore la proposta avanzata dal Prefetto di estendere il...

