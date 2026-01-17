Napoli in cinque aree Zone a Vigilanza Rafforzata

L'Amministrazione comunale di Napoli ha introdotto un nuovo provvedimento che istituisce cinque aree designate come “Zone a Vigilanza Rafforzata”. Questa misura mira a garantire maggior sicurezza e controllo nelle zone interessate, adottando strategie mirate per prevenire e contrastare eventuali criticità. La decisione si inserisce in un più ampio impegno per migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini nelle diverse zone della città.

Nuove "Zone a Vigilanza Rafforzata" in cinque aree di Napoli. L'Amministrazione Comunale ha pubblicato sul sito istituzionale un nuovo provvedimento straordinario, emesso dal Prefetto di Napoli, volto a rafforzare la sicurezza e la vivibilità in diverse zone del territorio cittadino. L'ordinanza prefettizia, con decorrenza immediata e validità fino al 16 aprile 2026, nasce dalla necessità di contrastare fenomeni di microcriminalità, degrado urbano e "movida selvaggia" che limitano la libera fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini.Il provvedimento individua cinque macro-aree cittadine definite "a vigilanza rafforzata".

Zone rosse a Napoli, linea dura: stop a pusher e violenti, un divieto ogni 2 giorni - Le zone rosse istituite dalla Prefettura di Napoli compiono un anno e affidano ai numeri un bilancio preciso ed eloquente che ne certifica il successo. ilmattino.it

Napoli, le zone rosse diventano cinque - Diventano cinque le 'zone rosse' in vigore a Napoli: il prefetto Michele di Bari ha prorogato quelle già istituite per Coroglio e l'area Mergellina- ansa.it

