Zegna ha presentato una nuova linea di prodotti che richiamano i profumi e le atmosfere di casa, puntando a unire eleganza e comfort. La collezione include capi di abbigliamento e accessori pensati per offrire un’esperienza sensoriale avvolgente. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, con la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e addetti ai lavori del settore moda.

A volte, il profumo è solo una fragranza. Altre volte, è qualcosa di completamente diverso. Quando Zegna ha presentato Memorie, la sua nuova collezione di fragranze in sei flaconi, sembrava proprio il secondo caso. Una cosa è certa: non è stato un lancio tradizionale. Non c'erano teche di vetro, né riflettori teatrali. Ci hanno semplicemente riportato al luogo dove tutto è iniziato. Siamo stati portati nella casa di Ermenegildo Zegna, al Lanificio dove la sua visione ha preso forma per la prima volta, e poi nella vasta Oasi Zegna. È un luogo dove l'aria, le montagne e la memoria portano ancora il suo nome. Stare lì, circondati dal profumo dei pini, della terra umida e della lana, è stato come tornare a casa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Zegna sa come rievocare il profumo di casa

