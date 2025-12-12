Il profumo di Lidl che sa di croissant non è così folle come potrebbe sembrare

Il profumo di Lidl che ricorda i croissant sta catturando l’attenzione, suscitando curiosità tra i consumatori. Questa fragranza unica ha destato interesse per la sua capacità di evocare sensazioni di dolcezza e freschezza, rendendola protagonista di discussioni tra appassionati di aromi e prodotti di marca.

Se hai aperto un qualsiasi social negli ultimi giorni avrai sicuramente incontrato il nuovo e già leggendario profumo di Lidl. Il protagonista è lui, Croissant, un flacone che in molti hanno subito scambiato per una trovata generata dall' intelligenza artificiale. Comprensibile: sembra proprio una di quelle burle digitali che ci fanno dubitare della realtà. E invece no, questa volta è tutto vero. Lidl ha davvero lanciato un profumo a forma di croissant al profumo di burro e, sì, capiamo perfettamente la risata iniziale.

LIDL LANCIA IL PROFUMO CROISSANT… E ORA VI SPIEGO PERCHÉ È UNA PROVOCAZIONE SERIA

