Zegna sa come farti sembrare elegante

Zegna rappresenta un punto di riferimento nel settore della moda maschile, offrendo capi di alta qualità e stile. Le sue sfilate sono un’occasione per osservare le ultime tendenze, riflettendo l’eleganza e l’artigianalità italiana. In un contesto dinamico e frenetico, il marchio si distingue per la cura dei dettagli e la capacità di trasmettere raffinatezza attraverso le sue collezioni.

Una sfilata di Zegna è sempre una lezione di stile. «È tutto così frenetico in questo momento», sospira un PR altissimo, la pelle liscia come una lastra di ghiaccio. Mi accompagna attraverso un atrio di vetro altrettanto immacolato, in un angolo silenzioso del sud?ovest di Milano. «Sono tutti stanchi dopo la sfilata». Annuisco per cortesia, ma in questa reception lucida d'acciaio e fogliame nessuno sembra davvero provato. Anzi: sembrano tutti straordinariamente in forma. Una donna attraversa la stanza con un blazer color avena e capelli dal volume perfetto; poco più in là, un uomo dalle spalle larghe, avvolto in un maglione di cashmere color arancio sanguinella, sistema il colletto di un manichino.

