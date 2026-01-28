Ddl Zangrillo è lascia passare dalla Camera | meno burocrazia più spazio a merito e talento
La Camera ha dato il via libera al ddl di Zangrillo, che punta a ridurre la burocrazia e a premiare il merito. Il ministro della Pubblica amministrazione spiega che l’obiettivo è attirare e trattenere i talenti, sperando di rendere le amministrazioni più snelle e capaci di rispondere alle sfide di oggi. Ora il testo passa inSenato, in attesa di diventar legge.
Stando alle linee guida, fondamentale è il rinnovamento del sistema di misurazione e valutazione della performance. Saranno valorizzate le capacità manageriali dirigenziali ed il profilo della formazione del personale, con un superamento della valutazione gerarchica e unidirezionale tramite la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni o esterni all’amministrazione. “Con questo provvedimento – commenta Zangrillo – permettiamo alle nostre persone di crescere e fare carriera dimostrando di avere tutte quelle capacità, come la leadership, che fanno del dirigente un vero civil servant”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
