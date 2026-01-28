Ddl Zangrillo è lascia passare dalla Camera | meno burocrazia più spazio a merito e talento

La Camera ha dato il via libera al ddl di Zangrillo, che punta a ridurre la burocrazia e a premiare il merito. Il ministro della Pubblica amministrazione spiega che l’obiettivo è attirare e trattenere i talenti, sperando di rendere le amministrazioni più snelle e capaci di rispondere alle sfide di oggi. Ora il testo passa inSenato, in attesa di diventar legge.

