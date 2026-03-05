Zamperini | Tilo cresce ora avanti con l' elettrificazione Como-Lecco per uscire dal Milano centrismo ferroviario

Nel 2025, oltre 25 milioni di persone hanno utilizzato i treni TILO tra Ticino e Lombardia, registrando un aumento del 3,7% rispetto all’anno precedente. Zamperini ha dichiarato che Tilo sta crescendo e ha annunciato l’avvio del progetto di elettrificazione della linea Como-Lecco, un passo per ridurre la dipendenza dal sistema ferroviario milanese.

Oltre 25 milioni di passeggeri hanno viaggiato nel 2025 tra Ticino e Lombardia sui treni TILO (Treni Regionali Ticino-Lombardia), con un incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente. Oltre 5 milioni di viaggiatori hanno effettuato spostamenti diretti tra le due regioni, confermando il ruolo strategico dei collegamenti transfrontalieri per lavoro, studio e tempo libero. Zamperini sottolinea l’urgenza di completare l’elettrificazione della linea Como-Lecco, con particolare attenzione al secondo lotto da Molteno a Lecco. “La parte pedemontana del territorio merita maggiore autonomia rispetto al tradizionale Milano-centrismo del sistema... 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Lecco-Como, parte l’elettrificazione. Niente convogli per oltre due anni Leggi anche: Addio diesel, parte l'elettrificazione della Lecco-Como: niente treni per due anni e mezzo